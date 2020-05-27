  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Mert Kerem’in çizimi "Fair Play Resim Yarışması"nda halk oylamasında birinci seçildi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:06:43 -
Mert Kerem’in çizimi "Fair Play Resim Yarışması"nda halk oylamasında birinci seçildi


ANKARA (AA) - Dünya Fair Play Birliği (CIFP), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya çocukları arasında resim yarışması düzenledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yaptığı açıklamaya göre, yarışma duyurusunda çocuklardan, kendilerine ve çevrelerinde yaşayan insanlara nasıl baktıklarını, virüsle nasıl mücadele ettiklerini gösteren çizimler yapmaları istendi.

Jüri, 30 ülkeden 300 eseri 3 kategoride değerlendirirken bir kategorideki çalışmalar da internet üzerinden halkın oyuna sunuldu.

Jüri değerlendirmesinde Türkiye’den dereceye giren eser yer almazken 5 yaşındaki Mert Kerem'in çizimi halk oylamasında birinci seçildi.

Dereceye giren eserler, Uluslararası Fair Play Komitesi'nin "https://www.facebook.com/internationalfairplay/" sayfasından görülebiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı