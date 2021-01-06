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Aktüel Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:36:31 -
Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz Kovid-19'a yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Tedavisinin evinde sürdürüleceğini belirten Yılmaz, "En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmayı umut ediyor, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının bir an önce son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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