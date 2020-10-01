  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'deki sahte rapor operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede
Aktüel

Mersin'deki sahte rapor operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:25:50 -
Mersin'deki sahte rapor operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül'de 12 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 8'i, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı, emniyetteki 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus'ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 12'si 29 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı
Dünya

ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı

Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi.
Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
Dünya

Ermeni vekil 'hedefler kartondan' dedi! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Ordusu'na ait Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait 8 adet BM-21 Grad ÇNRA'yı yok etti.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay