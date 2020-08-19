Mersin'de yavru deniz kaplumbağaları ODTÜ güvencesiyle ilk adımlarını atıyor

MERSİN (AA) - Mersin'deki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde korunan yumurtalardan çıkan kaplumbağalar, denizle buluşuyor.

Enstitünün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerleşke kumsalının, yavru deniz kaplumbağaları için özel yapıya sahip olduğunu söyledi.

ODTÜ sahilinin, korunaklı olmasından dolayı kaplumbağalar için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kıdeyş, "Ayrıca denizimiz, balıkçılığa karşı da koruma alanı haline getirildi. Türkiye'de hem denizin hem de sahilin koruma altında olduğu başka bir alan olmadığı için burasının, kaplumbağa üreme alanı olarak tescillenmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kıdeyş, hem caretta caretta hem de yeşil kaplumbağalara ev sahipliği yapan kumsalda yavru çıkışlarının başladığını kaydetti.



Bu sezonda rekor düzeyde yavru çıkışı beklediklerini aktaran Kıdeyş, şöyle devam etti:

"Bu sene, 1 kilometrelik korunaklı alanda kaplumbağa çıkışları açısından rekor bir dönem olacak. Çünkü 30'un üzerinde yuva tespitimiz var. Her yuvadan ortalama 80 ile 100 yavrunun çıkacağını hesap edersek 3 binin üzerinde yavru çıkışı beklemekteyiz. Yavrular çıkmaya başladı. Bizler de onları yakından takip ediyor, denizle buluşmalarından dolayı mutlu oluyoruz."

Kıdeyş, tatilcilerin, yuvalama alanlarının korunması konusunda dikkatli olması gerektiğini de sözlerine ekledi.