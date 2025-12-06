Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemede, yaklaşık 827 milyon liralık yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
BANKA HESAPLARINDA 826 MİLYON LİRALIK HACİM TESPİT EDİLDİ
Yürütülen takipli çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında inanılmaz bir işlem hacmi ortaya çıktı:
-
826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
