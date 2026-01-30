Mersin'de yağış ve eriyen karlar debiyi artırdı! Büyükşehir ekipleri taşkın nöbetinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde tedbirlerini artıran Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, gün boyu sahada çalışmalarını sürdürdü. Şiddetli yağışla birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu bazı derelerde debi yükselirken, taşkın riskine karşı ekipler kritik noktalarda önlem aldı.

Kent genelinde taşkın yaşanan bölgelerde, şiddetli yüzey akıntısıyla sürüklenen çakıl, toprak ve odun atıkları ekiplerince iş makineleri yardımıyla temizlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kriz Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedeflendi.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Mezitli Deresi ve çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, yağışlar ve kar erimesi nedeniyle derenin debisinin yükseldiğini söyledi. Tok, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki köprünün tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını, Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan köprünün ise tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açık olduğunu belirtti.

Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıldığını ifade eden Tok, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızı mağdur etmemek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Derelerden gelen kütük ve atıklar hızla temizleniyor. Çalışmalarımız kesintisiz devam edecek" dedi.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısı

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Tok, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve mümkün olduğunca evlerde kalınmasını rica ediyoruz. MESKİ, İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz sahada görev başında. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukta Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bize ulaşabilir" ifadelerini kullandı.