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Aktüel

Mersin'de uçamayan leylek yavrusu tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:38:13 -
Mersin'de uçamayan leylek yavrusu tedavi edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, güçsüz kaldığı için uçamayan leylek yavrusu tedavisinin ardından doğaya salındı.

Saray Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde Aytaç Kurt, uçamadığını fark ettiği leylek yavrusunu veterinere götürdü.

Muayenesinde, güçsüz kaldığı için uçamadığı belirlenen leylek tedavi edildi.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edilen leylek yavrusu, doğaya salındı.

Kurt, gazetecilere, iş yerinin bahçesinde bulduğu leylek yavrusu, tedavi edilip doğaya salındığı için mutlu olduğunu söyledi.

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