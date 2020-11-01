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Aktüel Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı
Aktüel

Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:55:39 -
Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

M.C. yönetimindeki 01 KS 467 plakalı otomobille A.Ç idaresindeki 33 HP 365 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

A.Ç'nin kullandığı otomobil savrularak park halindeki 33 NVK 63 plakalı kamyonetle 33 PZ 578 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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