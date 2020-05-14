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Aktüel

Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:28:39 -
Mersin'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Eyüp Bulut (60) idaresindeki 33 DBS 67 plakalı motosiklet, Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında M.Ç. (21) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Eyüp Bulut hayatını kaybetti.

Bulut'un cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise Hasan Zeybek yönetimindeki 33 ADD 316 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobildeki Cemile Tekerlek yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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