Mersin'de temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

MERSİN (AA) - Mersin'de temizlik işçisi, yolda bulduğu ve içerisinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Büyükşehir belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda temizlik personeli olarak görev yapan Filiz Karakaş, sahil bandındaki Kültür Park'ta görev yaptığı sırada yerde cüzdan buldu.

Cüzdandaki kartvizitten sahibine ulaşan Karakaş, cüzdanı sahibi Fadi Ghozlan’a teslim etti.

Davranışının herkese örnek olması temennisinde bulunarak, vicdanen rahat olduğunu aktaran Karakaş, "O parayı ben de düşürmüş, kaybetmiş olabilirdim. O yüzden karşı taraf ne hissetti, acaba o parayı nereden temin etti, borcu var mıydı? Önce bunlar aklıma geldi. Zaten o para da emanetmiş, kendisinin değilmiş. Buna ayrı bir sevindim. İyi ki verdim, iyi ki sahibini buldum." ifadelerini kullandı.

Cüzdanın sahibi Fadi Ghozlan da Karakaş'a gösterdiği davranıştan dolayı teşekkürlerini bildirerek, parfüm hediye etti.