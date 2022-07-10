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Aktüel Mersin'de tarım arazisinde yangın
Aktüel

Mersin'de tarım arazisinde yangın

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 19:33:00 -
Mersin'de tarım arazisinde yangın

Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki ormanlık alana yakın tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2'şer arazöz ile ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa, orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

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