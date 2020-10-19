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Aktüel Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Aktüel

Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:53:54 -
Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü

MERSİN (AA) - Mersin'de, yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye deposunda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki yaş sebze ve meyve hali sevkiyat bölümünde yer alan İbrahim Gülerler'e ait bir narenciye deposunda yangın çıktı.

Alevler, aynı kişiye ait 2 narenciye deposuna da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi.

Yangına 30 itfaiye eri, alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hal çalışanlarıyla depo çevresindeki boş plastik kasaları taşıyarak alevlerin ilerlemesine engel olmaya çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangında 3 depodaki narenciye ürünlerinin bir kısmı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları süren yangının, deponun yanındaki inşaat alanında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edildi.


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