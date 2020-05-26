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Aktüel

Mersin’de saksıda kenevir ele geçirildi

Mersin’de bir evin çatısında saksılarda ekili halde 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:17:07 -
Mersin’de saksıda kenevir ele geçirildi

Mersin’de bir evin çatısında saksılarda ekili halde 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi’ndeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramada, evin çatısında saksılara ekili vaziyette 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

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