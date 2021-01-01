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Aktüel Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:31:10 -
Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ve Silifke ilçelerinde 42 litre etil alkol ve 17 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde iki kişinin sahte içki ürettiği istihbaratı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, bir araçta ve büfede 42 litre etil alkol ile 42 anason kiti ele geçirdi, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde bir evde de 17 litre sahte içki bulundu, bir zanlı yakalandı.

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