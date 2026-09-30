Mersin'de sahte hesaplarla şantaj yapan şebekeye operasyon: 4 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte hesaplarla müstehcen görüntü şantajı yapan 5 şüpheli yakalandı; 4'ü tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları bazı kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şebekeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada, şantajla dolandırıcılık yapıp haksız kazanç elde eden 5 şüpheli tespit edildi. Erdemli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 9 cep telefonu, 3 sim kart, başka kişilere ait 2 kimlik kartı ve 32 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Vatandaşlardan, sosyal medyada tanımadıkları kişilerle özel görüntü paylaşmamaları ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.