Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Saat 23.00 sıralarında lüks otomobil ile Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahlarla nizamiyedeki polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı. Çatışmanın ardından teröristler, yanlarında getirdikleri bomba yüklü başka bir aracı patlatıp, bölgeden kaçtı.

Bir terörist yakalandı

Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Teröristleri takip eden polis ekipleri, bir teröristi uzun namlulu silahla birlikte yakalarken, arkalarında bıraktıkları çanta içindeki bomba düzeneği bulundu. Bombalı çanta güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatıldı. Çatışmada yaralanan iki polis ise olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1 şehit var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Yaralanan 2 kadın terörist kendini patlattı. Saldırıda bir polisimiz şehit oldu. Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belirledik. 2 teröristin de kırsaldan geldiği tahmin ediliyor. Saldırıyı PKK'lı teröristler gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

'Adli soruşturma başlatıldı'

Saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.