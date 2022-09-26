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Gündem Mersin'de polisevi yakınında patlama
Gündem

Mersin'de polisevi yakınında patlama

Mersin’de polisevi yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 23:53:00 - 2022-09-27 00:09:57

Mersin’de polisevi yakınında patlama meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 

Ekipler sevk edildi

Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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