  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan düşmanları bayram edecek

Abdulbaki el- Hüseyni'nin vefatı sonrası yeni Menzil şeyhi bakın kim olacak! O ismin adı geçiyor

Samsung devinden otomotiv devi şirketlere geliyor! Yeni gelişme: Şikayet eden şirketler hücum etti!

Şok eden gelişme! Arkasında BMW olan otomotiv devi iflas etti

Şunların derdine bakın! 'Millet aç' diyen Yeniçağ'ın şarap üzüntüsü

Türkiye'de üretilip Bulgaristan'a gönderildi! Flaş gelişme belli oldu: İlk defa Silivri'de üretildi, satıldı!

Mars’ta yaşam belirtisini güçlendiren tarihi haber! Dikkat çeken keşif herkesin tahminini bir anda değiştirdi

Sıfır Togg’u ekspertize soktu! Tamir ustası gördüğü manzara karşısında şok oldu

Gençler merakla bekliyor! İşte vergisiz akıllı telefon fiyatları

Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı
Gündem Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu
Gündem

Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-14 03:46:00 -
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahısların Suriye'de PYD/YPG'de silahlı olarak eylem yaptıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YGP içerisinde silahlı olarak faaliyet bulunduğu ve 2023 yılında Akdeniz ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen A.R., A.B., F.B., N.A., Z.A., N.E., R.A., R.B., Z.A., K.H., A.H., M.A., M.H. ve A.A.A. isimli şüpheliler tespit edildi.

Bu gece saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresler koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23