Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YGP içerisinde silahlı olarak faaliyet bulunduğu ve 2023 yılında Akdeniz ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen A.R., A.B., F.B., N.A., Z.A., N.E., R.A., R.B., Z.A., K.H., A.H., M.A., M.H. ve A.A.A. isimli şüpheliler tespit edildi.

Bu gece saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresler koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.