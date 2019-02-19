Mersin'de PKK operasyonu! 3 gözaltı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.19 Şubat 2019 Salı 17:41
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacı ile çalışma başlattı. Bu kapsamda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1'i Suriye uyruklu, 2 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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