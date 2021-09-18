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Aktüel Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Aktüel

Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 17:07:00 -
Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Mersin-Tarsus'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Sandal mahallesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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