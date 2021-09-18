Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Mersin-Tarsus'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Sandal mahallesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.