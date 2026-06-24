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Yerel Mersin'de organize suç çetesine nefes kesen operasyon! Polisleri tehdit eden, şehri haraca bağlayan 16 zorba tutuklandı!
Yerel

Mersin'de organize suç çetesine nefes kesen operasyon! Polisleri tehdit eden, şehri haraca bağlayan 16 zorba tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin'de silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama, suç üstlenme, örgüte ait mühimmatları saklama ve daha da küstahlaşarak devlete meydan okurcasına görevli polis memurlarını tehdit etme cüretinde bulunan organize suç örgütüne yönelik şafak vakti darbesi indirildi.

Mersin'de silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama, suç üstlenme, örgüte ait silah ve mühimmatların saklanması ile görevli polis memurlarını tehdit etme olaylarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan 9 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilirken, toplam 16 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir yıldır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında ateşli silahla yaralama, suç üstlenme, iş yeri kurşunlama, örgüte ait silah ve mühimmatların yakalanması olayı ile görevli polis memurlarının tehdit edilmesi eylemlerine karıştıkları belirlenen 27 örgüt üyesinden 9'unun cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan 9 şüpheli hakkında da söz konusu suçlardan tutuklama kararı verildi. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

Yaklaşık bir yıl süren takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tam otomatik tüfek, 1 av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 1 otomatik tüfek seyyar dipçiği, 3 AK-47 şarjörü, 218 AK-47 fişeği, 905 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, 251 sentetik uyuşturucu hap, 1 dron, 3 sustalı bıçak, 159 bin 400 TL ile 600 dolar ele geçirildi.

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