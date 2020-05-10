Mersin’de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamında etkili oldu. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyes’ine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.