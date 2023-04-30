Mersin'de MHP afişlerine saldırı!

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde asılı olan MHP bayrak, pankart ve afişleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek indirildi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu bir aracın bir süre alanda durduğu, ardından da parti bayrak ve pankartlarının yere indirildiği belirlendi.

MHP İlçe Başkanı Fatih Serin konuyla ilgili ilçe binasında basın açıklaması yaparak, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadı. Serin, "Hür ve demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hür ve demokratik bir ülkenin gereği olarak birçok siyasi parti Türkiye Cumhuriyeti'nde mücadele ediyor. Tabii bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlere elimizden geldiği kadar hazırlandık, hazırlanmaya da devam ediyoruz" dedi.

Parti bayrak ve pankartlarına bazı kişilerin zarar verdiğini belirten Serin, "Dün akşam saat 11 civarında Tömük Mahallemizde asılı olan pankartlarımız kimliği belirlenmeyen birtakım kişiler tarafından yere indirilmiştir. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Demokrasinin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadelemizi veriyoruz. Ama bu tür menfur saldırılar ülkemize, milletimize hiçbir zaman fayda getirmeyecektir. Ben bunu yapanları esefle kınıyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni böyle bir çarkın içerisine çekmeye çalışanlara da Milliyetçi Hareket Partisi olarak şimdiye kadar müsaade vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yolumuza devam ediyoruz, devam etmeye de çalışacağız" dedi.



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