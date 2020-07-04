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Aktüel

Mersin'de lisenin kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:03:20 -
Mersin'de lisenin kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada 2 öğretmen yaralandı, okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Kimya Teknoloji Alanı"nda meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Dezenfektan üretimi sırasında meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası okulda yangın çıktı.

Patlamada yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle okulda hasar oluştu.

Laboratuvar ve bazı sınıfların kullanılamaz hale geldiği olayda, patlamanın şiddetiyle çok sayıda klima ünitesi okul bahçesine savruldu.

Ekipler, okul ve çevresinde köpükle soğutma çalışması yaptı.


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