  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı Kim'den gövde gösterisi AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup Maç yolunda tırla kafa kafaya çarpıştılar! Araç saniyeler içinde hurdaya döndü: 7 taraftarın hayalleri otoyolda yarım kaldı Ali Yerlikaya açıkladı: Çirkinler Suç Örgütü Yöneticisi Cihat Altunç yakalandı! Küresel haydutluğa karşı yeni blok arayışı hızlandı "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!
Yerel Mersin'de kuyumcu soygununun görüntüsü ortaya çıktı!
Yerel

Mersin'de kuyumcu soygununun görüntüsü ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kuyumcudan 100 gram külçe altını silah kullanarak çaldığı iddia edilen şüpheli, olaydan yaklaşık 30 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İ.Y.’yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, kaçış sırasında çaldığı altını düşürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin iddiası üzerine altının düşmüş olabileceği yerde çalışma yaparken, zanlı olayı kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Şüpheli İ.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan soygun anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde içeri giren şüpheli altını aldıktan sonra silah çekip kaçma anları yer aldı.

Kuyumcunun azarı yetti! Soygunu bırakıp kaçtı
Kuyumcunun azarı yetti! Soygunu bırakıp kaçtı

Gündem

Kuyumcunun azarı yetti! Soygunu bırakıp kaçtı

Para nakil aracında soygun!
Para nakil aracında soygun!

Yerel

Para nakil aracında soygun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23