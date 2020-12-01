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Aktüel Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi
Aktüel

Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:20:09 -
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, hem kumar oynadıkları hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu hükümleri gereği 9 bin 800 lira, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 44 bin 100 lira, bulaşma riskini arttıran şans oyunları oynamaktan da 25 bin 200 lira olmak üzere toplamda 79 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi de sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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