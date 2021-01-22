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Aktüel Mersin'de korkutan patlama! Yaralılar var
Aktüel

Mersin'de korkutan patlama! Yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesindeki LPG montaj servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:07:00 -
Mersin'de korkutan patlama! Yaralılar var

Sanayideki iş yerinde otomobile montaj yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada iş yeri sahibi Osman Ata ile çalışanlar Serkan Ata ve Kılıç Kalkan yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan küçük çaplı yangını söndürerek soğutma işlemi gerçekleştirdi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

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