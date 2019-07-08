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Mersin'de kırmızı alarm! Metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Mersin'de, 10 günde 7 kişinin öldüğü metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim A., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Metanol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e çıkarken, kentteki hastanelerde 15 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:34
Mersin'de kırmızı alarm! Metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Mersin'de, son 12 günde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi; Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 31 kişiden 7'si, hayatını kaybederken, 8'i de taburcu edildi. Metanol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisi sürdürülen 16 kişiden İbrahim A., gece saatlerinde, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim A.'nın ardından metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8 oldu. Kentteki hastanelerde, 15 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi. 

Öte yandan metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmada, gözaltına alınıp, geçen hafta adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ayrıca Niğde'de de metanol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören A.A. (54), yaşamını yitirmişti. 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
  1. Niğde
  2. Toros Devlet Hastanesi
  3. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  5. Alkol zehirlenmesi
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  10. Metanol zehirlenmesi

YORUM YAZ

  • Narko_LaikNarko_Laik18 dk önce
    Adamı rahat bırakın biraz daha temizlik yapsın...
  • Alko_LaikAlko_Laik41 dk önce
    Bu içkiyi yapan,satan ve dağıtan kişiye Devlet Nişanı verilmeli.Sayesinde toplumun ihtiyacı olan temizlik sağlanıyor.

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