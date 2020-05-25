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Aktüel

Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:00:59 -
Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede tarama cihazı, çapa, kürek, kazma ve balyoz ele geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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