Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza
MERSİN (AA) - Mersin'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, bölgede tarama cihazı, çapa, kürek, kazma ve balyoz ele geçirdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.