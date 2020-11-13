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Aktüel Mersin'de HES kodu sorgusunda Kovid-19 çıkan kişi karantinaya alındı
Aktüel

Mersin'de HES kodu sorgusunda Kovid-19 çıkan kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:13:19 -
Mersin'de HES kodu sorgusunda Kovid-19 çıkan kişi karantinaya alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, HES kodu sorgulamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu görülen kişi, evinde karantinaya alındı.

Kentteki bir hastanede Kovid-19 testi yaptıran 56 yaşındaki İ.Ö, sonucun çıkmasını beklemeden şehirlerarası otobüs bileti almak için Anamur Otogarı'na gitti.

Otobüs firması yetkilileri, HES kodu sorgulamasında İ.Ö'nün test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Test sonucunu beklemeden seyahat ettiği için 900 lira ceza kesilen İ.Ö, sağlık kontrolü için Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.

İ.Ö'nün evinde 10 gün karantinada tutulacağı öğrenildi.


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