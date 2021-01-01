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Aktüel Mersin'de geliştirilen 2 yeni mandalina çeşidine tescil hazırlığı
Aktüel

Mersin'de geliştirilen 2 yeni mandalina çeşidine tescil hazırlığı

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay: - "Mart ayının sonuna kadar özelliklerini kaybetmeden ağaç üzerinde kalabilen geççi çeşit ile az çekirdekli mandalina çeşidini üreticilerimizin hizmetine sunacağız"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:35:40 -
Mersin'de geliştirilen 2 yeni mandalina çeşidine tescil hazırlığı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 2 yeni mandalina çeşidinin, Tarım ve Orman Bakanlığına tescil ettirilmesi ve üreticilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, turunçgilde yeni çeşitler geliştirmek için projelerini sürdürüyor.

Enstitünün Müdürü Cengiz Türkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mandalinada birisi az çekirdekli olmak üzere 2 yeni çeşit için çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce tescil ettirdiğimiz çeşitlerimizin yanı sıra iki yeni mandalina çeşidini de en kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanlığına tescil ettirmeyi planlamaktayız. Mart ayının sonuna kadar özelliklerini kaybetmeden ağaç üzerinde kalabilen geççi çeşit ile az çekirdekli mandalina çeşidini üreticilerimizin hizmetine sunacağız. Bu bağlamda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olarak dünya turunçgil sektörüne yeni çeşitler sunmuş olacağız. Tüm çalışmalarımız, ülkemizin tarım sektöründe öncü ülkeler arasına girmesine destek olmak için."

Türkay, dünyada çekirdeksiz mandalina tüketimine ilginin arttığını ifade ederek, "Klemantin ya da Minola çeşitlerinde ortalama 7-9 çekirdek var. Bizim yaptığımız ıslah çalışmasında bu rakamı üçe kadar düşürdük. Hedefimiz hiç çekirdek olmamasıdır. Bu çeşidimizin özelliği, dünya pazarlarında önemli bir avantaj sağlayacak olmasıdır. Islah çalışmamızın ardından tescil çalışması sonrası üreticilerin hizmetine sunulacaktır." dedi.

Islah ve Genetik Bölümü Turunçgil Araştırmaları Birimi uzmanlarından ziraat mühendisi Deniz Sanal da yeni tür çalışmalarının, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Ulusal Turunçgil Konseyi ile yürüttüklerini anlattı.


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