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Aktüel Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Aktüel

Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Erdemli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak, kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı - Şüphelilerin ilçede farklı tarihlerde 5 gasp ve bir silahlı yaralama olayına karıştığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:26:01 -
Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Alata Mahallesi'nde bir motosiklete dur ihtarında bulundu.

Bu sırada motosiklette bulunan iki kişi polislere doğru pompalı tüfekle ateş etti.

Kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapması sonucu şüpheliler bölgedeki limon bahçesine kaçtı.

Özel harekat polislerinin katılımıyla bahçeye düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.Y. bahçede, E.A. ise bölgeden kaçmak üzereyken yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

- Suç dosyası kabarık

Şüphelilerin ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen 5 gasp olayına ilişkin arandığı ve 30 Temmuz'da soygun yapmak için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini bacağından vurdukları belirlendi.

Bu olaylarda şüphelilere yardım ettiği öğrenilen G.T. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, "dur" ihtarı sırasında şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis aracına 9 kurşun isabet etti.

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