  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de define arayan 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı
Aktüel

Mersin'de define arayan 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:01:56 -
Mersin'de define arayan 2 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, define aradıkları iddia edilen şüpheliler, izinsiz kazı yaptıkları sırada gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Esenpınar Mahallesi'nde define arayan şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giderek arazide incelemelerde bulunan ekipler, üzeri brandayla örtülmüş bir kuyu içerisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Kuyu ve çevresinde yapılan aramalarda, ikişer jeneratör, çekiç, kürek, kazma ve akü ile makara, priz, levye, balyoz, çapa, keser, testere, balta, ip, kova ve branda ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus aşısını olan
Gündem

Rus aşısını olan "20 kişi Covid-19'a yakalandı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama

Koronavirüs salgınına karşı Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşının ilk dozunu alan 20 kişinin virüse yakalandığı belirtildi. Konu il..
ABD’den Yunanistan’a F-35 cevabı
Dünya

ABD’den Yunanistan’a F-35 cevabı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan ABD’den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı için başvurdu. Bu talebe ABD’den cevap geldi...
AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki
Dünya

AB'de sistem kilitlendi! İtalya'dan iki ülkeye tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay