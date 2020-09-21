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Aktüel Mersin'de dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu
Aktüel

Mersin'de dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:37:38 -
Mersin'de dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki evlerinden dün ayrılan ve zihinsel engelli oldukları öğrenilen Duran Teynel (30) ve yeğeni İlyas Bulutoğlu'ndan (20) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Arama çalışmalarını iki gündür sürdüren ekipler, aynı mahallede bulunan sulama havuzunda iki ceset olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, cesetleri havuzdan çıkardı.

İncelemede, cesetlerin Teynel ve yeğeni Bulutoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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