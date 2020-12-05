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Aktüel Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:23:39 -
Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla, 26 Temmuz'da Gökhan Neşet'in (28) silahla vurularak hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A, Z.E. ve S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 26 Temmuz'da iki grup arasındaki kavgada, silahla vurulan Gökhan Neşet (28) hayatını kaybetmiş, M.K, T.B ve M.N. yaralanmıştı.

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