Mersin'de binlerce patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA

Mersin'de bir depoda yapılan aramada 16 bin 714 adet havai fişek, 317 bin 300 adet meşale, 195 bin 16 adet volkan, 150 bin 480 adet maytap, 42 bin 720 adet sis bombası, 4 bin 900 adet konfeti ile çok sayıda münferit patlayıcı madde ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir depoda binlerce adet izinsiz şekilde bulundurulan çeşitli patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde bir şahsın kiraladığı depoda, satış izni belgesi olmadan yüklü miktarda havai fişek, meşale, torpil gibi patlayıcı maddeler bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipler adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada 16 bin 714 adet havai fişek, 317 bin 300 adet meşale, 195 bin 16 adet volkan, 150 bin 480 adet maytap, 42 bin 720 adet sis bombası, 4 bin 900 adet konfeti ile çok sayıda münferit patlayıcı madde ele geçirildi.

Patlayıcılara el konulurken, şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

