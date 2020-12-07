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Aktüel Mersin'de binanın 9. katında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Mersin'de binanın 9. katında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:15:14 -
Mersin'de binanın 9. katında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın dokuzuncu katında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9’uncu katında kedi yavrusunun mahsur kaldığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese gelen ekipler, kimsenin bulunmadığı daireye, itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi, daha sonra apartmanın bulunduğu sitenin bahçesine bırakıldı.

Site sakinlerinden Necati Onatoğlu, yaklaşık 4 gündür balkondan kedi sesi geldiğini belirterek "Kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verdik. Ekip duyarlılık gösterip, gelerek onu kurtardı. Kedinin balkonda bulunan barbekü bacasından düştüğünü tahmin ediyoruz. Çünkü ev sahipleri yaz sezonu sonrası buradan ayrıldı. Bir canlının yaşamasını sağladıkları için itfaiye ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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