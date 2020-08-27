Mersin'de beyaz incir hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incirin hasadına başlandı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Topluca Mahallesi'nde düzenlenen beyaz incir hasadı etkinliğine katıldı.

Köken, etkinlikte yaptığı konuşmada, beyaz incirin en iyi şekilde paketlenerek pazara sunulmasının yetiştiricilere ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bayır da bu sezon iklim şartlarının uygun olmasından dolayı rekolte artışı beklediklerini ifade etti.

İlçede yaklaşık 4 bin dekar arazide incir yetiştirildiğini belirten Bayır, "Bu yıl 8 bin ton Mut beyazı inciri rekoltesi bekliyoruz. İlçenin mikroklima özelliği var ve üretimde tarımsal ilaç kullanılmadan üretilen incir, doğal ve organik şekilde Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor." dedi.

Konuşmaların ardından hasada başlandı.



