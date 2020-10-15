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Aktüel Mersin'de 850 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

Mersin'de 850 litre etil alkol ele geçirildi

2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:35:03 -
Mersin'de 850 litre etil alkol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, sahte olduğu değerlendirilen 850 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içkiye karşı başlatılan çalışmalar kapsamında, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapıldı.

Depoda, 5'er litrelik 170 bidona koyulmuş toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol bulundu.

Depo sahipleri O.D ve C.Ö, gözaltına alındı.

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