Yerel Mersin'de 3,9'luk deprem paniği
Yerel

Mersin'de 3,9'luk deprem paniği

IHA
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mersin'de 3,9'luk deprem paniği

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD verilerine göre deprem bugün saat 16.12'de meydana geldi. Merkez üssü Erdemli ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. İlk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

