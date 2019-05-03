Mersin ve Adana’nın nisan ayı enflasyonu yüzde 21,52

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana’da Nisan ayı enflasyonu Türkiye genelinin üstünde gerçekleşerek yüzde 21,52 oldu. Nisan ayında Mersin ve Adana’da yüzde 50,91’lik artışla limon zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 49,45 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nisan 2019 enflasyon rakamları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde enflasyon nisan ayında yüzde 1,69 artarken, yıllık bazda yüzde 19,50 olarak gerçekleşti. Nisan 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden 42’sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Mersin ve Adana’da nisan ayı enflasyonu yüzde 21,52

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesi nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da TÜFE’de 2019 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,81 oranında artış gerçekleşti.

Bölgenin zam şampiyonu limon oldu

TR62 Bölgesi Mersin ve Adana illerinde nisan ayının zam şampiyonu yüzde 50,91 ile limon oldu. Bölgede nisan ayında fiyatı en çok düşen ürün ise patlıcan olurken, geçen patlıcanın fiyatı yüzde 49,45 azaldı.