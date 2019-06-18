0553 313 94 23

Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atla

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Mersin Üniversitesi bölümleri 2019, Mersin Üniversitesi başarı sıralaması…

18 Haziran 2019 Salı 20:16
Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atla

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Mersin Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Mersin Üniversitesi bölümleri 2019, Mersin Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Mersin Üniversitesi bölümleri, Mersin Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Mersin Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Mersin Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Mersin Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Mersin Üniversitesi bölümleri 2019. Mersin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Mersin Üniversitesi Erdemli MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Harita ve Kadastro taban puanları

Mersin Üniversitesi Erdemli MYOBankacılık ve Sigortacılık taban puanları

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi taban puanları

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Ameliyathane Hizmetleri taban puanları

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Otopsi Yardımcılığı taban puanları

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Optisyenlik taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İnşaat Teknolojisi taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Sosyal Hizmetler taban puanları

Mersin Üniversitesi Denizcilik MYO Deniz Ulaştırma ve İşletme taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Elektrik taban puanları

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Mersin Üniversitesi Denizcilik MYO Gemi Makineleri İşletme taban puanları

Mersin Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:16
  1. Mersin
  2. mersin üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık
  3. mersin üniversitesi taban puanları ve sıralamaları
  4. mersin üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık
  5. mersin üniversitesi sıralama 2019
  6. çukurova üniversitesi taban puanları 2019
  7. adana üniversitesi taban puanları
  8. toros üniversitesi taban puanları
  9. mersin üniversitesi tyt taban puanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yasaklanmıştı, deniz altında gizlenmiş halde bulundu
    1. Yasaklanmıştı, deniz altında gizlenmiş..
    2. "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni..
    3. Akciğer nakli için 2 yıl bekledi,..
    4. İran ile Rusya arasında 12 mutabakat..
    5. Askerlik süresi altı aya düştü
    6. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan..
    7. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    8. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    9. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    10. Fatsa’da hortum paniği
    11. KKTC'den kritik hamle! Yıllardır..
    12. Ordu’da hortum
    13. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    14. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    15. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    16. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    17. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    18. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    19. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    20. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    21. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    22. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    23. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    24. Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
    25. Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis..
    26. "Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait..
    27. Mersin’de sel
    28. GÜNCELLEME - İzmir-Ankara yolu ulaşıma..
    29. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    30. Trabzon'daki sağanak
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!