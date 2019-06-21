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Mersin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Mersin Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alınacak. Mersin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 21 Haziran’da başlamış başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

21 Haziran 2019 Cuma 15:26
Mersin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Mersin Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alınacak. Mersin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 21 Haziran’da başlamış başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular

2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenilen belgeler

- Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilanbasvuru-evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.

- Bu belgelerin Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:26
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  3. Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019 başvuru
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