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Aktüel Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden "lejyoner hastalığı" açıklaması
Aktüel

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden "lejyoner hastalığı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:19:50 -
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden "lejyoner hastalığı" açıklaması

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, hastanenin musluklarında "lejyoner hastalığına" neden olan mikrop üremelerine yönelik önlem almadıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aydınlı, hastanede düzenlediği basın toplantısında, hastanenin musluklarında "lejyoner hastalığına" neden olan mikrop ürediğine ilişkin bazı internet sitelerinde iddiaların yer aldığını söyledi.

Hastalıkla ilgili yönetmelik doğrultusunda sağlık tesislerinde belirli prosedürlerin uygulandığını belirten Aydınlı, bu kapsamda yılda 2 kere su örneklerinin alındığını aktardı.

Aydınlı, analizlerde mikrop üremesiyle karşılaşılması durumunda gerekli müdahalelerin yapıldığını vurgulayarak, "Haberlerde 2017 tarihli su numunelerinde üreme olduğu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin herhangi bir girişimde bulunmadığı iddiası var. Bu yalan haberdir. Biz, düzenli olarak numuneleri aldırmakta ve çıkan sonuçlar üzerine de gerekli dekontaminasyon ve klorlama işlemini yapmaktayız." diye konuştu.

Hastanede şu anda mikrop üremesinin olmadığını dile getiren Aydınlı, şunları kaydetti:

"23 Kasım 2017'de alınan 60 numuneden ikisinde üreme olmuş ve bunun üzerine 2 kez dekontaminasyon işlemi uygulanmış. İşlemlerden sonra temiz sonuç elde edilerek alan hizmete sunulmuş. Her üreme sonrası dekontaminasyon işlemi yapmakla yükümlüyüz, çünkü bu bir halk sağlığı hizmeti. Üremenin olduğu alan kapatılır, sağlık hizmeti sunmaya devam edemez. Bir önceki sonuçta işaretli alanda üreme mevcuttu ve dekontaminasyon işlemi yapıldı. Şu anda herhangi bir sonucumuzda üreme yok."

Aydınlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen süreçte sağlık çalışanlarına yönelik bu tarz iddiaların kendilerini üzdüğüne işaret ederek, "Biz, sağlık hizmetini sunarken herhangi bir denetim mekanizmasından geçmediğimiz iddiasını kabul etmiyoruz. Enfeksiyon Kontrol Komitemiz bu denetimleri düzenli olarak yapmaktadır. Alınan numuneler Adana Halk Sağlığı Merkezinde inceleniyor, sonuçları da tarafımızca değerlendiriliyor ve herhangi bir mağduriyet yaratmayacak şekilde halk sağlığına yönelik işlemler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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