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Aktüel Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek
Aktüel

Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:38:02 -
Mersin iş dünyasından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a destek

MERSİN (AA) - Mersin'de iş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'a destek mesajı yayımladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Elvan'ın üstlendiği her görevi başarılı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı olarak da çalışmalarını layıkıyla devam ettireceğinden eminiz. Yeni görevinin ülke ve Mersin'e hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli de Elvan'ın Türkiye ve Mersin'e faydalı olacağına inandıklarını kaydederek, "Kentimiz için yapacağımız çalışmalarda her daim fikir ve öngörülerine değer verdiğimiz bakanımızın bundan sonra da Mersin adına bizlerle omuz omuza mücadele edeceğinden kuşkumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Doğmuş ise kent için önemli çalışmalara imza atan Elvan'ın yeni görevini de başarılı şekilde yürüteceğine inandıklarını bildirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Bakan Elvan'a yeni görevinde başarılar diledi.

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