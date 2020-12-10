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Aktüel Mersin için çok kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Mersin için çok kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:41:33 -
Mersin için çok kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Mersin'in batı ilçelerinde yarın çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Mersin'in batı ilçelerinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah itibarıyla Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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