Mersin Büyükşehir Belediyespor'da istifa





MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan, istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugüne kadar birçok kategoride antrenörlük görevinde bulunan Şencan'ın, kendi isteğiyle takımdan ayrıldığı belirtilerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Ligin geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet alan Mersin ekibi, 7. sırada yer alıyor.



