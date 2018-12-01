THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mersin Büyükşehir Belediyespor'da istifa

- Başantrenör Özlem Şencan, görevini bıraktı

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:50
Mersin Büyükşehir Belediyespor'da istifa


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan, istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugüne kadar birçok kategoride antrenörlük görevinde bulunan Şencan'ın, kendi isteğiyle takımdan ayrıldığı belirtilerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Ligin geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet alan Mersin ekibi, 7. sırada yer alıyor.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:50
  1. Basketbol
  2. Mersin
  3. Mersin Büyükşehir Belediyespor
  4. Özlem Şencan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zaman tüneli gibi eczane
    1. Zaman tüneli gibi eczane
    2. Sultangazi'deki kuyumcu soygunu..
    3. Diyarbakır'da yollar göle döndü
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. "Seçim tecrübesi yüksek bir partiyiz"
    6. Osmanlıspor, Ümraniyespor maçına hazır
    7. Kış bebeklerine elma, yaz bebeklerine..
    8. Selçuk Bayraktar: Türkiye akıllı..
    9. Kahvede tartıştığı komşusunu av..
    10. Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit..
    11. Katil Esed'in saldırıları binlerce..
    12. Trabzon'da yangın! 2 daire..
    13. Ağlayan bebeğinizi susmuyor diye..
    14. Sokaktaki canlara sıcak yuva
    15. SP Lideri Karamollaoğlu: İttifak..
    16. AK Parti Manisa belediye başkan..
    17. Yerel seçimlerde adaylık için istifa..
    18. UMED Başkanı Değirmenci: Yalan haberle..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. "Bu yönde duyumlar alıyoruz" dedi ve..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher