Mermerin düşmanı bu iki doğal temizleyici
Mermer, ev ve ofis dekorasyonunda çok hoş bir malzemedir. Fakat güzel olduğu ölçüde bakımı da zor bir malzemedir.16 Ekim 2018 Salı 19:10
Mermer, kırılgan ve gözenekli bir yapıda olduğu için yüzeyinin güzelliğine zarar vermeden korumak önemlidir. Sirke, limon veya limon tipli asidik yiyecekleri salatanıza koyun, ama asla mermer yüzeyle temas ettirmeyin! Fakat gariptir; mermer temizliğinde tuzla karıştırmak şartıyla limon suyu faydalıdır..
Ne yapmalısınız?
● Meyve, kahve ve nikotin lekeleri içine birkaç damla amonyak katılmış çamaşır suyuyla ovuşturulunca yok olurlar. Sonra duru suyla silmeyi ihmal etmeyin.
● Mürekkep lekesi için birkaç damla amonyak ve %20 oranında oksijenli su karışımıyla lekeleri ovun. Kuruyunca mermerlerinizi yumuşak bir bezle parlatın.
● Yağ lekelerini çıkartmak için benzin kullanın. Ancak bu işi ateşten uzakta yapmayı sakın ihmal etmeyin.
● Sararan mermerleri ise sabunlu suyla silin. Sonra tuz katılmış limon suyuyla ovuşturun. Durulayıp kurutun.
● Pas lekeleri varsa oksalit asit pas lekeleri için birebirdir. Bir kaşık oksalit asidi az miktardaki sıcak su içinde eritin. Buna batırdığınız bir bezle lekeli yerleri ovun.
● Beyaz mermerleri bol tuz ilave edilmiş limon suyuyla ovun. Bir fanila parçasıyla parlatın.
YORUM YAZ