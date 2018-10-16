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Mermerin düşmanı bu iki doğal temizleyici

Mermer, ev ve ofis dekorasyonunda çok hoş bir malzemedir. Fakat güzel olduğu ölçüde bakımı da zor bir malzemedir.

16 Ekim 2018 Salı 19:10
Mermerin düşmanı bu iki doğal temizleyici


Mermer, kırılgan ve gözenekli bir yapıda olduğu için yüzeyinin güzelliğine zarar vermeden korumak önemlidir. Sirke, limon veya limon tipli asidik yiyecekleri salatanıza koyun, ama asla mermer yüzeyle temas ettirmeyin! Fakat gariptir; mermer temizliğinde tuzla karıştırmak şartıyla limon suyu faydalıdır..

Ne yapmalısınız?

● Meyve, kahve ve nikotin lekeleri içine birkaç damla amonyak katılmış çamaşır suyuyla ovuşturulunca yok olurlar. Sonra duru suyla silmeyi ihmal etmeyin.

● Mürekkep lekesi için birkaç damla amonyak ve %20 oranında oksijenli su karışımıyla lekeleri ovun. Kuruyunca mermerlerinizi yumuşak bir bezle parlatın.

● Yağ lekelerini çıkartmak için benzin kullanın. Ancak bu işi ateşten uzakta yapmayı sakın ihmal etmeyin.

● Sararan mermerleri ise sabunlu suyla silin. Sonra tuz katılmış limon suyuyla ovuşturun. Durulayıp kurutun.

● Pas lekeleri varsa oksalit asit pas lekeleri için birebirdir. Bir kaşık oksalit asidi az miktardaki sıcak su içinde eritin. Buna batırdığınız bir bezle lekeli yerleri ovun.

● Beyaz mermerleri bol tuz ilave edilmiş limon suyuyla ovun. Bir fanila parçasıyla parlatın.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:10
  1. mermer
  2. mermer temizliği

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