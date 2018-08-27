THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Merkezi yönetim borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi yönetim brüt borç stoku Temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:06
Merkezi yönetim borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonunda 1 trilyon 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun yaklaşık 571,3 milyar liralık kısmı Türk lirası, 438,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:06
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. merkezi yönetim borç stoku

YORUM YAZ

  • YALAN YALAN 1 sa önce
    ...TÜRKİYENİN HİÇ BORCU YOK HAZİNE DE ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beştepe'de 'e-Devlet Değerlendirme' toplantısı
  1. Beştepe'de 'e-Devlet Değerlendirme'..
  2. TOKİ Tokat konut başvuruları
  3. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
  4. Gençleri evlendirmek için yapılması..
  5. ÖSYM kaymakamlık sınavı giriş..
  6. Maydanoz kürü nasıl yapılır? Faydaları..
  7. Çocuklarda Kuran eğitimi nasıl..
  8. Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?
  9. Kulak tıkanıklığı neden olur?
  10. Göz şişkinliği nasıl geçer?
  11. Emzirme döneminde hangi besinleri..
  12. Salatalığın faydaları saymakla bitmiyor
  13. Trump duyurdu: Anlaşmaya varıldı!
  14. AÖF büro adres ve telefonları
  15. Şifa deposu: Et suyu çorbası
  16. Muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?
  17. Beştepe’de e-devlet toplantısı
  18. Sarımsak ve sütü karıştırırsanız…..
  19. Saksı filesi nasıl yapılır?
  20. Muz lekesini temizlemek için neler..
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
"1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
"1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!