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Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

IHAAW134930-SPO/15-02-2019- Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 13:59
Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

IHAAW134930-SPO/15-02-2019- Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.15.02.2019 13:49:30TSINNNN

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:59
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